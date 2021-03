Sorpresa Zhang: torna in Italia. Il presidente a Milano per il rush finale

Suning resta... e rilancia la sua avventura nerazzurra. E' il colpo di scena proposto da La Gazzetta dello Sport. Zhang Jr tornerà ad Aprile a Milano per il rush finale verso lo scudetto. Un modo per riprendersi l'Inter e star vicino alla squadra nel momento cruciale.

Come spiega il quotidiano milanese, Zhang mancava dall'Italia da ottobre quando, in piena seconda ondata, decise di ritornare in Cina. Non ci sarebbe più urgenza di valutare ingressi per l'intero pacchetto azionario. Già la vendita di parte di suning.com ad alcune aziende cinesi ha permesso di iniettare liquidità (oltre un miliardo l'introito).

Sono state pagate le buste paga di gennaio. Ora ricapitalizzazione o l'ingresso di un socio di minoranza.