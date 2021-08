Sorpresa Sanchez! Ora l'Inter riflette seriamente sul cileno

Dopo la vittoria contro il Verona, Simone Inzaghi ha concesso quattro giorni ai giocatori dell'Inter che non dovranno rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Alla Pinetina si ripresenteranno dunque i tre portieri, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Danilo D'Ambrosio, Federico Dimarco e Matteo Darmian.

Attenzione, però. "Alexis Sanchez e Roberto Gagliardini - informa Tuttosport in edicola oggi, domenica 29 agosto - continueranno a svolgere le terapie e i lavori di gruppo". I fari sono tutti puntati sull'attaccante cileno: "Il suo rientro è fondamentale per il prosieguo della stagione. È vero che Joaquin Correa ha fatto vedere di poter essere un'ottima alternativa ai titolari, ma - sottolinea il quotidiano torinese - gli impegni saranno tanti e Inzaghi ha bisogno del miglior Sanchez. Fra l'altro il cileno, che non risponderà alla chiamata della sua Nazionale a differenza di Arturo Vidal, dopo le terapie svolte per diversi giorni a Barcellona, è tornato a Milano da una settimana, sta meglio e punta a tornare a disposizione per la gara di Genova con la Sampdoria, alla ripresa, nel weekend dell'11-12 settembre".

Proprio questo particolare, secondo Tuttosport, è il motivo per cui la società non starebbe cercando un altro giocatore sul mercato, confermando quindi come quinto attaccante in organico il giovane Martin Satriano. Però, come vi abbiamo raccontato in esclusiva ieri (sabato), dopo la partita contro il Verona c'è stato un vertice fra Simone Inzaghi e i dirigenti. Nomi ne sono stati fatti, in particolare uno. Quale? Quello di Borja Mayoral, terzo nelle gerarchie di José Mourinho dopo Abraham e Shomurodov. Lo spagnolo potrebbe cambiare aria, ma l’affare appare complicato. Motivo? Una questione di tempo - il calciomercato chiuderà i battenti martedì - e perché bisognerà trattare con due interlocutori. Prima con la Roma e poi con il Real Madrid, che detiene il cartellino dell’attaccante. Al momento Marotta, come spiegato dalle fonti di InterDipendenza, ha raccolto informazioni sull'attaccante. Ci sarà comunque il colpo dell’ultimo minuto? Non resta che attendere…