Sorpresa Inter: rimarrà in rosa l'esterno che doveva andare via. Richiamato!

Sorpresa: un calciatore destinato ad andare via, potrebbe ora anche restare. La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto sui profili in scadenza.

Young può continuare in nerazzurro. Il quotidiano rimarca: "Altolà, c’è ancora bisogno di stile inglese sulla fascia dell’Inter. Ashley Young, in scadenza tra 23 giorni esatti, da mesi aveva deciso di salutare l’Italia dopo lo scudetto. Alla stessa maniera, i nerazzurri erano pronti a dare al soldato 35enne una stretta di mano e una pacca sulle spalle per un anno e mezzo da vero professionista".

Poi, la svolta... "Tutto apparecchiato, ma nel calcio le cose mutano in fretta, soprattutto in questa era interista in cui i dirigenti sono chiamati ai salti mortali: racimolare risorse senza perdere competitività è l’impresa. Con questi presupposti, la posizione di Young è cambiata e si è fatta più strategica per i destini nerazzurri: l’Inter proverà, quindi, a convincere l’inglese a fare un altro giro di giostra. In fondo, la sua alta affidabilità su entrambe le fasce è merce rara".