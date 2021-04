Soldi per l'Inter: 250 milioni in arrivo. Ecco i due fondi in pista

Nuovi soldi per l'Inter. La svolta è raccontata oggi da La Gazzetta dello Sport. Zhang sarà a Milano tra giovedì 29 aprile e venerdì 30. Intanto, è in fase di definizione l'accordo per iniettare nuova liquidità nelle casse del club.

Come spiega il quotidiano, l'operazione dovrebbe essere conclusa nei prossimi giorni. Due i soggetti, entrambi a stelle e strisce, in pista: Bain Capital LP, fondo di private equity, e Oaktree Capital Management, fondo abituato alle spese in Italia, nei settori hotel e industria.

L'obiettivo è ricavare 250 milioni in un'unica soluzione.