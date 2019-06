Smentita la trattativa per il top player a centrocampo. Si segue un altro nome

Nella serata di ieri era giunta una voce circa un forte interesse dell'Inter per Xhaka dell'Arsenal. Secondo quanto circolato il centrocampista svizzero avrebbe fatto capire di gradire la destinazione.

La Gazzetta dello Sport smentisce l'esistenza di una trattativa. Secondo la rosea l'Inter sta valutando altri nomi.

E quello in cima alla lista in questo momento è Barella, per il quale si sta trattando con il Cagliari.