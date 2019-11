Slavia Praga Inter, per Conte oltre a Borja Valero anche altre opzioni

La brutta notizia sabato sera è stata senza ombra di dubbio rappresentata dall'infortunio di Nicolò Barella, costretto a lasciare anzitempo il campo. Ora Conte dovrà affrontare la delicatissima sfida di Champions League con gli uomini contati.

I centrocampisti di ruolo al momento sono soltanto Borja Valero, Brozovic e Vecino. Sensi e Gagliardini non sono ancora al top. Per questa ragione il tecnico nerazzurro sta valutando soluzioni alternative.

In particolare nel ruolo di mezzala potrebbero essere schierati sia Candreva che Asamoah. Questo non complicherebbe la situazione sugli esterni, visto che gli arruolabili sono diversi: Lazaro, Biraghi, Di Marco. Conte potrebbe quindi vagliare tale opzione, anche se il ghanese ex Juventus ha ancora problemi al ginocchio.