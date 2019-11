Slavia Praga Inter, Conte ne lascia a casa tre. La probabile

L'Inter è ancora alle prese con diversi infortuni, e dovrà affrontare il match di questa sera contro lo Slavia Praga in una situazione di vera emergenza. Non sono partiti per la capitale ceca Asamoah (che ha problemi al ginocchio), Sensi e Barella (che dovrà operarsi).

Ovviamente all'appello manca anche Alexis Sanchez, che rientrà a gennaio. Sono invece convocati sia Gagliardini che Politano, che però siederanno in panchina.

A centrocampo quindi, il reparto con più assenze, i titolari saranno Borja Valero, Brovovic e Vecino. Per il resto in difesa confermato il trio De Vrij, Skriniar, Godin. In attacco Lukaku e Lautaro. Sugli esterni Biraghi dovrebbe partire titolare a sinistra e Candreva a destra.