Slavia Inter, la moviola: Il VAR ha fatto discutere anche ieri

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto su quanto accaduto nel match tra Slavia Praga e Inter per quanto riguarda il Var. L'episodio chiave è stato ovviamente quello accaduto al 34' minuto. Lukaku raccoglie l'assiste di Lautaro e segna il 2 a 0, ma l'arbitro annulla e concede il rigore ai padroni di casa che pareggiano.

Il protocollo del Var afferma che non esiste un tempo limite per il review e che l'interruzione non può avvenire in una fase d'attacco. In sostanza il Var ha rivisto l'episodio, ma avrebbe potuto comunicarlo al direttore di gara solo se non ci fosse stata un'azione offensiva. Ciò che resta da capire (e che non è dato sapere) è quando il Var ha dato la comunicazione circa il fatto che ci fosse il rigore.

Dubbio poi il fuorigioco di Lukaku. Tuttavia in questo caso non ci sono discussioni, visto che la rete del belga sarebbe stata ininfluente.