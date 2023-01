Skriniar, tre giorni decisivi. Possibile l’addio immediato a queste condizioni

di Candido Baldini, pubblicato il: 28/01/2023

Skriniar sembra essere ormai inevitabilmente destinato a lasciare l’Inter per approdare al Paris Saint Germain di Galtier, che ha già speso parole in questo senso. Il capitano ha scelto di non rinnovare, e sembra ormai impensabile un passo indietro. A giugno le parti si divideranno e i nerazzurri perderanno il loro difensore a parametro zero.

L’ultima speranza di ricavare qualcosa da questa partenza risiede in questi ultimi di tre giorni della sessione invernale di calciomercato. La speranza di Marotta e del resto della dirigenza è che i francesi presentino un’offerta congrua per il giocatore, così da avere un capitale (seppur esiguo) da investire sull’erede. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe un possibile scenario che concretizzerebbe l’addio immediato.

Inter, possibile l’addio immediato di Milan Skriniar: le condizioni

Stando alla rosea il club della capitale francese avrebbe già comunicato di essere pronta a mettere sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro per portare subito in Francia Skriniar. L’intenzione sarebbe concreta, al punto che già da subito potrebbe partire una mail per ufficializzare l’offerta. L’Inter dal canto suo avrebbe fatto sapere che la cifra è troppo bassa. Per far sì che il giocatore lasci Milano a gennaio serviranno almeno 20 milioni di euro. In questo modo ci sarebbe anche un tesoretto sufficiente per dare l’assalto all’eventuale sostituto.

“Saranno tre giorni intensi di lavoro per Beppe Marotta e Piero Ausilio, specialmente se il Psg dovesse convincersi a presentare, in extremis entro martedì, un’offerta ufficiale da 20 milioni per anticipare l’arrivo di Milan Skriniar sotto la Torre Eiffel.”