Skriniar Inter, il Tottenham non molla la presa: offerta da 35 mln

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe essere lontano dall'Inter di Antonio Conte. Le voci di mercato che si sono succedute durante l'arco di questa sessione estiva di mercato sono state numerose e a sorpresa, la trattativa per una sua eventuale cessione potrebbe sbloccarsi la prossima settimana.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'iniziale offerta del Tottenham di Josè Mourinho è di 35 milioni la quale potrebbe verosimilmente essere rialzata a 40. Dal canto suo, il club di Viale della Liberazione ne chiede almeno 50 e ad oggi, risulta alquanto complicato cercare di colmare questo gap attraverso i bonus. Concludere questo affare è nell'interesse di ambedue le parti in quanto, al di là della questione economica e finanziaria, i nerazzurri dovranno poi in caso di cessione dello slovacco muoversi rapidamente per rimpiazzarlo.

I nomi più gettonati risultano essere sempre gli stessi, come quello di Milenkovic della Fiorentina o Smalling della Roma. Antonio Conte però, in cuor suo, continua a cullare il sogno Kantè, possibile a suo dire secondo una serie di incroci che vedono però la proprietà molto scettica. Infatti, per rendere concreto un suo approdo in quel di Milano, sarebbe necessaria la cessione di un altro giocatore, vedi Brozovic. Insomma, il tempo stringe e l'Inter, soprattutto per quanto concerne il reparto arretrato, ha necessità di comprendere quelli che saranno i suoi futuri equilibri.