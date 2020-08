Skriniar Inter, il futuro è lontano da Milano: Smalling obiettivo numero uno

Rispetto all'inizio di stagione, tante sono le cose radicalmente mutate. Alcuni hanno dato risposte positive, altre negative, altri ancora hanno lasciato Milano. Nessuno però, si sarebbe mai aspettato uno Skriniar così ai margini della squadra di Antonio Conte che con il passare del tempo, sembra esser ormai diventato non più un imprescindibile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del difensore slovacco sembra essere sempre più lontano da Milano. In Premier League, i club interessati di certo non mancano e in caso di addio, l'obiettivo numero uno resta Chris Smalling che in quel di Roma ha saputo dimostrare tutto il suo potenziale, disputando un'ottima stagione.

La richiesta degli inglesi si aggira intorno ai 20 milioni di euro e solo in caso di cessione di Skriniar, la dirigenza nerazzurra nella persona di Beppe Marotta affonderà il colpo. Sempre relativamente al reparto arretrato, si continuano a seguire le vicissitudini relative a Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona valutato dagli scaligeri 30 milioni di euro.