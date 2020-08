Skriniar Inter, c'è anche il Psg: i nerazzurri chiedono Paredes più 30 mln

Il reparto che più risentirà in casa Inter della rivoluzione sarà molto probabilmente il centrocampo. La dirigenza nerazzurra è ormai conscia, su indicazione del proprio allenatore, dei giocatori da sacrificare in questa sessione estiva di mercato. L'obiettivo è chiaramente quello di fare cassa per poi reinvestire e a questo scopo, l'indiziato numero uno a lasciare Milano appare essere sempre di più Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, come riportato da Tuttosport, è fuori dai piani di Conte e su di lui sarebbe piombato anche il Paris Saint Germain. Il direttore sportivo dei paragini Leonardo, avrebbe da tempo messo nel mirino il difensore ex Sampdoria e alla sua insistenza, la dirigenza nerazzurra avrebbe risposto con un'offerta che si compone di Paredes più un conguaglio di 30 milioni.

Il 26enne argentino, centrocampista ex Roma, andrebbe a rappresentare un vero e proprio jolly per Antonio Conte, prezioso soprattutto nel caso in cui Tonali dovesse scegliere di non aspettare più i nerazzurri e sposare il progetto del Milan. L'amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe le idee chiare in merito all'affare e i buoni rapporti fra i due club per via dell'affare Icardi potrebbero risultare ancora una volta decisivi.