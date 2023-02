Skriniar, il derby e quel dubbio atroce per domenica

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 03/02/2023

Skriniar sarà tra gli osservati speciali del derby in programma domenica sera a San Siro. Una sfida fondamentale e naturalmente molto tesa, che metterà di fronte le due anime di Milano, con l’Inter che vorrà bissare lo splendido successo già maturato, proprio contro i cugini, in Supercoppa.

Skriniar, dicevamo. Lo slovacco è rimasto in nerazzurro dopo un lungo caso che ha riguardato il suo mancato prolungamento con l’Inter. A fine stagione l’ex Samp, ormai non ci sono più dubbi, si trasferirà in Francia, al Psg. Dalla Curva Nord è arrivata una carezza: non ci sarà contestazione, almeno da parte del tifo organizzato.

Skriniar, il dubbio. San Siro, Leao, il precedente Perisic: tutti i temi

Ma come reagirà, invece, l’altra parte di San Siro? E’ il dubbio, atroce, che caratterizza le ore di vigilia al match. Skriniar in campo, con la curiosità di sapere quale sarà il comportamento sugli spalti. Come rimarca La Gazzetta dello Sport oggi, non sarà semplice nemmeno la contesa in campo: proprio dal lato dello slovacco ci sarà, infatti, quel Leao, già decisivo proprio contro i nerazzurri. Inzaghi, spiega il giornale, è orientato a schierare Skriniar titolare.

C’è un precedente, beneaugurante, e riguarda quanto fatto da Perisic nella passata stagione. Anche lui in scadenza, ha imperversato negli ultimi mesi della sua avventura in nerazzurro. “Mettiamola così: Skriniar ha un’occasione. Ancor più lui che l’Inter. Domenica può cominciare a scrivere l’ultimo capitolo del suo romanzo nerazzurro. Lo scrittore è lui. Ha la penna in mano”, si legge sul quotidiano.