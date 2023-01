Skriniar ha firmato per il PSG. L’Inter per gennaio lavora su due nomi

di Candido Baldini, pubblicato il: 29/01/2023

Skriniar ha firmato già il contratto che lo legherà al Paris Saint Germain per le prossime stagioni. La notizia è stata riportata ieri sera, e questa mattina è stata confermata dalla Gazzetta dello Sport. Stando al quotidiano infatti il giocatore in settimana avrebbe confidato ai suoi compagni di essersi legato al club francese. L’unico dubbio che rimane riguarda la sessione in cui avverrà il trasferimento.

Molto più semplice a giugno, quando i parigini potranno ingaggiare Skriniar senza l’esborso di alcuna somma di denaro. L’Inter però risentirebbe di questo scenario, visto che perderebbe uno dei migliori elementi della rosa a parametro zero. L’ipotesi di una cessione a gennaio è tutt’altro da scartare. Tuttavia i tempi sono stretti e i nerazzurri dovrebbero andare a caccia di un sostituto.

Skriniar al PSG già a gennaio? Lo scenario

Il PSG sarebbe disposto a mettere sul piatto 10 milioni per prendere subito il giocatore. L’Inter ne vorrebbe almeno il doppio. Chiaro è che i francesi hanno il coltello dalla parte del manico, e difficilmente si spingeranno oltre i 15.

Come detto, qualora si verificasse questo scenario, Marotta dovrebbe andare a caccia di un giocatore in poche ore. Stando alla Gazzetta dello Sport ci sarebbero due nomi sul taccuino dell’amministratore delegato. Il primo è Tiago Djalò, attualmente in forza al Lille. Il secondo nome invece riguarda un esubero del Manchester United, ossia Victor Lindelof.