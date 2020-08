Siviglia Inter, pronto il premio in caso di vittoria per giocatori e staff

Un qualcosa già previsto da tempo nei contratti dei calciatori che ora potrebbe trovare concretezza. Infatti, nel caso i cui i nerazzurri dovessero riuscire nell'intento di vincere l'Europa League, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero previsti per giocatori, staff e dipendenti una cifra di 3,2 milioni di euro complessivi( lordi) da suddividere non in parti uguali ma in base agli stipendi fra coloro che comunque siano stati in grado di apportare al successo un proprio contributo.

Ai giocatori andrebbe la fetta più corposa del premio in base ad alcuni loro contratti che prevedono meccanismi particolari. Stipendio e importanza in campo sono i più importanti, anche se comunque tutti riusciranno nell'eventualità, ad aggiungere bonus ai propri ingaggi.

Escluso dal premio Antonio Conte: nel suo più che ricco contratto infatti non è prevista nessuna postilla in caso di vittoria.