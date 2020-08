Siviglia Inter, dieci i nerazzurri senza un trofeo in bacheca: Handanovic in testa

Al cospetto din un Siviglia molto più esperto, maturo e ormai sempre più in grado di calcare certi palcoscenici, l'esperienza potrebbe risultare di fondamentale importanza. L'Inter, dal canto suo, dovrà cercare di sopperire a questa mancanza con grinta, carattere e coraggio, inseguendo un trofeo che manca da fin troppo tempo nella Milano sponda nerazzurra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono ben dieci i giocatori che non hanno alcun trofeo nella propria bacheca a partire da capitan Handanovic che ha attraversato e vissuto in prima persona gli anni più bui dell'Inter e che solo per questo meriterebbe molto questa coppa. E lui l'emblema e il simbolo di questo gruppo: arrivato a 36 anni, vuole cercare anch'essp di iniziare a togliersi qualche soddisfazione.

Oltre al portiere sloveno nonchè capitano dei nerazzurri, la lista dei giocatori senza trofei vede figurare anche giovani come Bastoni ed Esposito o giocatori con un po' più di esperienza come Lautaro Martinez e Barella.

Stesso discorso vale per Sensi, D'Ambrosio, Gagliardini, Biraghi, Padelli con al contrario, gente come Godin, Lukaku, Young ed Eriksen che attraverso la loro esperienza, dovranno trascinare i propri compagni soprattutto nei momenti più difficili.