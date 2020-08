Siviglia Inter, Conte conferma l'undici anti-Shakhtar: le probabili formazioni

Un'attesa durata dieci anni, una finale di Coppa Uefa nonchè odierna Europa League che mancava in casa nerazzurra dalla stagione 1997/1998, un'Italia che porta finalmente una propria squadra, a distanza di ventuno anni in finale. L'Inter è chiamata all'appuntamento con la storia: i nerazzurri questa sera in quel di Colonia, dovranno gettare il cuore oltre l'ostacolo, dando il massimo in tutto e per tutto. C'è un intero popolo, quello interista, che aspetta di gioire a distanza di dieci anni: gioie, dolori, amarezze, sofferenze, delusioni hanno caratterizzato gli ultimi anni ma stasera sarà tutto diverso.

Lo sa la proprietà nella persona del presidente Steven Zhang, lo sa mister Antonio Conte alla prima finale europea della propria carriera, lo sanno i calciatori che sono riusciti a creare un gruppo unito e compatto da far invidia a tutti, con un allenatore bravo nel plasmare la propria creatura fin da subito.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte sembra intenzionato a confermare in blocco l'undici anti-Shakhtar che è del resto, la stessa formazione titolare che scende in campo dall'inizio per la quinta volta consecutiva. A proteggere Handanovic fra i pali, ci sarà il trio Godin-De Vrij-Bastoni che va oggi più che mai alla ricerca dell'ennesimo cleen-sheet dopo i cinque collezionati negli ultimi sei incontri.

In mediana ci saranno ancora Barella, Brozovic e Gagliardini mentre sugli esterni spazio ancora per D'Ambrosio a destra e Young a sinistra. In attacco Lukaku-Lautaro saranno invece chiamati a cercare di perforare la retroguardia andalusa: l'Inter si aggrappa anche a loro due che soprattutto oggi, dovranno cercare di essere il più cinici possibili sotto porta.

Dalla panchina il recuperato Sanchez( pronto in caso di necessità a disputare un abbondante quarto d'ora), Skriniar, Moses ed Eriksen. I cambi di qualità saranno determinanti a gara in corso e i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per poter lasciare il segno in qualsiasi momento dell'incontro.

Inter, stasera tocca a te: amor che nulla amato amar perdona!