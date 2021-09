Shakhtar-Inter: Inzaghi punta su due calciatori. 'Basta uno sguardo...'

Shakhtar-Inter sarà un match da non perdere. La sfida contro gli ucraini dovrà essere una ghiotta opportunità per i ragazzi di Inzaghi, reduci - in Champions League - dal passo falso contro il Real Madrid. Vietato, dunque, sbagliare ancora. Ma l'avversario è a suo modo di grido. Due calciatori, in particolare, possono lanciare l'Inter. Sono Barella e Lautaro, stando alla ricostruzione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Per il quotidiano il legame con l'Ucraina è speciale, in positivo come in negativo. Partendo dal centrocampista: contro l'Ucraina ha esordito con la nazionale italiana. Lautaro lo scorso anno ha invece centrato una traversa che ancora trema. Due stagioni fa fu grande gloria in semifinale di Europa League. Un 5-0 senza storie, aperto proprio dai due protagonisti nerazzurri: cross di Barella, colpo di testa vincente di Lautaro.

Barella e Lautaro sono - per il giornale - i gioielli di famiglia dell'Inter. "E i gioielli si indossano sempre, ma con piacere ancor maggiore nelle serate di gala. Barella è il secondo centrocampista tra i cinque migliori campionati d’Europa per numeri di assist forniti in questo inizio di stagione (cinque, meglio di lui soltanto Paul Pogba con sette)", rimarca il quotidiano.

Sia Barella che Lautaro, poi, hanno conosciuto altri traguardi in estate. Il centrocampista ha vinto l'Europeo; Lautaro invece ha trionfato in Copa America: "Tra di loro basta uno sguardo (per trovarsi), all’Inter basta un loro sguardo (per sentirsi rassicurata)". Chissà, allora, che Shakhtar-Inter non dipenda anche questa volta da loro due (leggi le probabili formazioni, clicca qui).