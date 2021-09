Shakhtar-Inter: Dumfries scalpita. Le probabili formazioni

Shakhtar-Inter: Denzel Dumfries scalpita per un posto da titolare nella fondamentale partita dei nerazzurri in Champions League.

L'olandese, acclamato dai tifosi, potrebbe infatti giocare titolare sulla corsia di destra prendendo il posto di Matteo Darmian schierato sia nella trasferta di Firenze che nel match casalingo contro l'Atalanta. Contro la squadra di Roberto De Zerbi, Simone Inzaghi non dovrebbe poi proporre grosse sorprese nella formazione titolare. Handanovic, nonostante gli errori contro la Dea e le voci di mercato che riguardano il suo possibile erede, sarà regolarmente in porta. La difesa a tre sarà (ovviamente) composta da Bastoni, De Vrji e Skriniar. In mezzo al campo Brozovic sarà la 'stella polare' del gioco, ai suoi lati ci saranno Barella e Çalhanoğlu (anche se non è totalmente da escludere un impiego di Vecino). A sinistra agirà Perisic e a destra, appunto, è in corso il ballottaggio fra Dumfries e Darmian con l'olandese che, come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi (martedì 28 settembre), appare favorito. La coppia d'attacco sarà formata da Dzeko e Lautaro. "Intanto - scrive il quotidiano sportivo - Inzaghi ha recuperato sia Correa sia Vidal, che sono volati in Ucraina con il resto del gruppo. Ovviamente si accomoderanno in panchina. Ma l'argentino ha più possibilità di giocare uno spezzone. Il cileno, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo giusto ieri (lunedì, ndr)".

Lo Shakhtar ripoporrà, secondo il quotidiano sportivo, una formazione molto simile a quella del debutto europeo (finito con la vittoria dello Sheriff). "Ma le riserve sul tridente alle spalle del ventenne Lassina Traorè - anticipa il Corriere dello Sport - verranno sciolte soltanto oggi. L'altro dubbio, riguardante il portiere, è stato sciolto invece alla vigilia". Giocherà infatti Pyatov.

Il fischio d'inizio di Shakhtar-Inter è in programma alle 18:45. L'arbitro sarà Kovacs. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su Mediaset Infinity.