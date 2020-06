Serie A, violare il protocollo anti-Covid sarà come truccare una partita

Nella giornata di ieri si è tenuto l'ultimo consiglio federale prima della ripartenza del calcio nostrano, nel quale sono state definite le linee guida per il ritorno in campo. Uno dei punti principali è sicuramente l'adozione del protocollo per prevenire la diffusione del Covid-19 tra i club del nostro campionato, e si preannunciano pene severissime in caso di violazione.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, violare il protocollo sarà equiparato al tentativo di truccare una partita, ragion per cui potrebbe costare anche l'esclusione del club incriminato dal campionato. La federazione dunque non intende tollerare comportamenti potenzialmente pericolosi per giocatori e membri dello staff tecnico.

I controlli saranno preventivi e periodici, riguarderanno specialmente l'effettuazione dei tamponi (che dovranno essere ripetuti ogni quattro giorni). Ci sarà un soggetto terzo che avrà il compito di validare i controlli dei club, e i risultati saranno verificati da strutture sanitarie private dislocate su tutto il territorio nazionale.