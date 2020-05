Serie A, si studia la formula per i playoff. L'Inter rischierebbe la Champions

La serie A dovrebbe ripartire intorno alla metà di giugno (si parla del 13 o del 20 come date buone per la ripresa) con gli allenamento che sono già ripresi. Tuttavia il rischio che i contagi si presentino ci sono, e per questa ragione, come scritto questa mattina da La Repubblica, si studiano anche soluzioni alternative.

E tutto conduce ai playoff e ai playout. In questo caso però bisognerebbe trovare la formula corretta. La Figc vorrebbe coinvolgere per la lotta scudetto le prime sei del campionato. Lazio e Juventus andrebbero già in semifinale, mentre l'Inter giocherebbe contro il Napoli e la Roma contro l'Atalanta.

Questo creerebbe un potenziale problema. L'Inter infatti, qualora perdesse contro il Napoli, andrebbe in Europa League, nonostante dall'inizio della stagione sia sempre stata in zona Champions. Ovviamente questo considerando la classifica attuale. Se i playoff si rendessero necessari dopo qualche turno di campionato l'assetto delle prime sei potrebbe essere diverso.