Serie A, si riparte: anche Inter e Milan favorevoli al ritorno in campo

La Serie A sembra muoversi a grandi passi verso il ritorno in campo, proprio per questo si aspetta che una mano dal governo, il quale deve dare ancora il via libera definitivo per la ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Nelle ultime settimane in Lega si erano creati degli schieramenti opposti: la prima fazione, che comprendeva Lazio, Bologna e Juventus, era favorevole al ritorno in campo. La seconda, tra i cui esponenti c'erano il Milan e l'Inter, preferiva aspettare che l'emergenza sanitaria rientrasse del tutto o quasi.

Secondo il Corriere dello Sport, qualcosa sembra essere cambiato negli ultimi giorni e anche i due club milanesi si sarebbero iscritti al partito favorevole alla ripresa. Il Milan si è esposto, tramite le parole del presidente Paolo Scaroni, il quale ha detto: " Il Milan è una società calcistica, la cui vocazione primaria è quella di giocare a calcio. Siamo favorevoli alla ripresa se ci sono i presupposti di salute e sicurezza".

L'Inter al momento non ha diramato comunicati ufficiali, ma in via ufficiosa sembra essersi allineata al Milan in questo senso. Proprio i nerazzurri sono stati i primi, tra i top club, a richiamare in Italia i giocatori rientrati nelle rispettive nazioni nelle scorse settimane. Al momento solo Alexis Sanchez si trova ancora in Cile, ma a breve farà ritorno a Milano.

Il calcio si prepara dunque a ripartire, ma il protocollo di sicurezza varato dalla Federcalcio (tamponi a tappeto e a distanza di pochi giorni) non sembra però convincere del tutto la comunità scientifica, che ritiene questo stratagemma difficile da attuare.