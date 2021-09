Serie A, possibile svolta in arrivo sulla questione stadi

Il Cts sta valutando la possibilità di ampliare il numero di tifosi ammessi allo stadio.

E' questa la notizia che circola da ieri sera. Secondo le indicazioni del comitato tecnico scientifico infatti ci sarebbero i margini per allentare le misure restrittive attualmente in vigore. In particolare, nelle zone in cui vige il regime di zona bianca, gli impianti sportivi potrebbero ospitare un numero di persone tale da occupare il 50% della capienza totale quando si tratterà di eventi all'aperto, ed il 50% al chiuso. Ovviamente con la condizione inderogabile che tale persone siano munite di green pass e che siano rispettate le normative in materia di utilizzo delle mascherine chirurgiche.

Le restrizioni potrebbero in corso inoltre potrebbero essere modificate anche per altri tipi di strutture.Capienza del 100% per cinema, teatri, sale da concerto all'aperto, 80% al chiuso. Attualmente c'è quindi l'ok del Comitato tecnico scientifico per queste misure, anche se gli orientamenti potrebbero cambiare nel prossimo mese.