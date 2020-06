Serie A, playoff per lo scudetto in caso di stop: 4 o 6 i club partecipanti

Il consiglio federale di ieri è servito anche per mettere tutti d'accordo sulle strategie da seguire in caso di nuovo stop del campionato. La linea del presidente federale, Gabriele Gravina, è stata approvata: si proverà a concludere il torneo regolarmente, altrimenti si procederà con i playoff. Se anche quest'ultimi fossero impraticabili, toccherà all'algoritmo stilare la classifica definitiva ma lo scudetto non verrà assegnato ( a meno che la capolista non risulti aritmeticamente campione).

Tornando ai playoff, l'idea è quella di adottare una formula breve, che prevede la presenza di un numero di squadre variabile da quattro a sei. La formula dei playoff sarà attivabile entro il 10 luglio, altrimenti entrerà in scena l'ormai famoso algoritmo.

Toccherà al presidente Gravina definire del tutto le linee guida per i playoff, naturalmente entro il 20 giugno, giorno in cui la Serie A dovrebbe tornare in campo. Al momento comunque sono tutti a lavoro per convincere il comitato tecnico scientifico ad ammorbidire la quarantena di gruppo in caso di nuovo positività.