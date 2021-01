Serie A, Marani: "Campionato incerto. Inter? Regge la pressione" (TS)

Si è scritto molto oggi sulla situazione in vetta alla Serie A. In attesa dei match di quest'oggi, Matteo Marani tra le pagine del Tuttosport ha parlato del campionato in generale e della sua attuale incertezza con sette squadre in 12 punti: "Un grande sabato di calcio che doveva dire qualcosa in più sullo scudetto. E in effetti ha detto: il campionato più incerto e divertente del Dopoguerra tale rimane, giornata dopo giornata, punto dopo punto".

Lo stesso poi aggiunge: "È come se la difficoltà del periodo, con gli spettatori fermi sul divano, avesse restituito uno spettacolo più divertente, emozionante, anche per dimenticare gli stadi chiusi. Chissà che non sia stata proprio l’assenza di pubblico a generare l'imprevedibilità sportiva di questi mesi". Un campionato che vede in testa il Milan di Pioli con subito dietro l'Inter di Conte e poi la Juventus di Pirlo.

Il giornalista si espresso poi sui nerazzurri analizzando la prestazione degli uomini di Antonio Conte: "Un’Inter che liquida, con convinzione, il Benevento di Inzaghi. Dopo le vittorie pomeridiane di Milan e Juventus, i nerazzurri giocavano con una pressione pesante addosso. E dunque l’unica cosa era non perdere il passo, perché nelle prossime settimane si deciderà di nuovo molto".

Infatti nelle prossime settimane il calendario sarà molto fitto e scoppiettante: "La Juventus ha la Roma sabato, l’Inter la Lazio fra due settimane, il Milan il derby con l’Inter fra tre turni. E tra due giorni si gioca Juve-Inter di Coppa Italia, con fame di rivincita bianconera. C’è poco altro da aggiungere: si sarà fermato quasi tutto in questi mesi, non l’imprevedibilità del campionato. Mancano 18 turni alla fine, in mezzo al primo caldo, ai problemi fisici e alle Coppe. Almeno sul fronte del calcio saranno settimane divertenti". Una Serie A ancora tutta da scrivere, che ci regalerà molte emozioni da qui sino a maggio.