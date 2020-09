Serie A, la sottosegretaria alla Salute Zampa: "Il campionato va sospeso"

Il Covid-19 torna a far paura in Serie A. I 14 positivi nel Genoa, in attesa dei tamponi in casa Napoli, hanno alzato e di molto la soglia d'attenzione di tutto e tutti, compresa anche quella del Governo guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

A tenere banco in queste ore sono le dichiarazioni della Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa che intervenuta a Radio Capital non ha lasciato spazio ad interpretazioni. "In virtù di un numero di positivi così alto, il campionato deve essere fermato. I positivi non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato scritto anche dalla Federcalcio. Stadi di nuovo aperti? Il comitato tecnico scientifico è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli spalti".

Insomma, il virus torna a far paura al mondo del calcio italiano. Tutti aspettano con ansia l'esito dei tamponi in casa partenopea: saranno quest'ultimi a dettare le future linee guida della Federcalcio e del Governo.