Serie A, la classifica dei rigori: distacco spaventoso tra la prima e le altre

Serie A, la giornata di ieri, ossia la ventiquattresima, ha aggiornato la non solo la classifica generale, ma anche quella dei calci di rigore finora assegnati. Nessuna sorpresa nel vedere in questa speciale graduatoria il Milan in cima.

I rossoneri, dopo il penalty concesso ieri in occasione della sfida alla Roma, ha raggiunto quota 15 rigori in stagione. Dopo gli uomini di Pioli il solco è profondo, in quanto le seconde in classifica, ossia il Sassuolo e proprio i giallorossi, hanno battuto 6 rigori nel corso di questo campionato.

Poi Inter, Juventus e Lazio sono a 5. Tutte le altre oscillano tra i 4 e i due rigori. Chiude il Genoa con 1.