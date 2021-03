Serie A femminile: L'Inter Women perde, ora occhio al Verona

Piccolo trafiletto riservato alla Serie A femminile quest'oggi tra le pagine della Gazzetta dello Sport. Viene riportato il risultato finale dell'Inter Women che, in trasferta, perdono per 4-3 contro la Roma. In vetta alla classifica c'è la Juventus che battendo la Fiorentina per 2-1, si porta ora a più nove sulle dirette inseguitrici del Milan.

Le rossonere quest'oggi ospiteranno l'Empoli attualmente a quota 23 punti (+5 sull'Inter) e cercheranno nuovamente di ridurre il gap. In coda importante vittoria, in chiave salvezza, per il Napoli che batte la Florentia (quarta a peri punti con Fiorentina e Empoli) e fa un balzo avanti staccando di cinque punti il Bari che quest'oggi, alle ore 12:30 affronterà il Verona (13 punti).

Alle 14:30 andrà invece in scena San Marino-Sassuolo, con le emiliane che cercheranno a tutti i costi la vittoria per non perdere contatto dalle due di testa. Il San Marino invece vorrà vincere per poter nuovamente allungare sul Napoli e portarsi a più quattro ed evitare posizioni rischiose di classifica. Attualmente all'ultimo posto c'è il Bari con solo 3 punti all'attivo. Ora le nerazzurre dovranno guardarsi le spalle con le scagligere pronte ad avvicinarsi. Davanti si rischia di perdere contatto con il terzetto toscano.