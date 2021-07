Serie A, calendario: cambiamenti storici e quel vincolo su Inter-Milan

Serie A: oggi (mercoledì 14 luglio) verrà sorteggia il calendario. Si parte il 22 agosto, stop il 22 maggio 2022. Per il calcio italiano si tratterà di una rivoluzione. Per la prima volta il ritorno avrà infatti uno svolgimento diverso rispetto all’andata. Dalle 18.30 - diretta Dazn, Gazzetta.it, account social e Youtube della Lega - conosceremo gli abbinamenti di partenza e delle altre giornate. Non basterà definirne 19 e rovesciarle per il ritorno. Per questo ‘rivoluzionario’ calendario di Serie A servirà infatti un doppio sorteggio per avere due gironi asimmetrici

Come al solito non potranno esserci più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone e soprattutto “una partita non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Esempio: le avversarie dell’ultima partita del girone non potranno - spiega La Gazzetta dello Sport - ritrovarsi all’inizio del ritorno”. Nel rivoluzionario calendario della Serie A sarà poi prevista l’alternanza delle gare in casa e in trasferta per Inter, Juventus, Milan, Torino, Lazio, Roma, Genoa e Samp. Non solo. “Per ragioni di ordine pubblico sarà prevista anche - anticipa il quotidiano sportivo - per Fiorentina, Empoli, Napoli e Salernitana. Un’alternanza temporanea ci sarà invece per Spezia, Cesena, Venezia e Spal”. Motivo? “Lo Spezia (che oggi gioca nello stadio del Cesena) potrebbe rientrare nel proprio impianto già a settembre, il Venezia - scrive la Gazzetta dello Sport - avrà tempi più lunghi e nel frattempo traslocherà per le partita casalinghe a Ferrara”.

Nel nuovo calendario della Serie A ci saranno quattro turni infrasettimanali feriali. (5a, 10a, 15a e 19a giornata di andata). Tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata.