Serie A, allarme stadi: 50 per cento della capienza? Sì, ma solo per la Juve

Serie A, il caso. Gli ultimi provvedimenti del Governo hanno alzato al 50 per cento la possibile capienza degli stadi in zona bianca. Tutto bene? Non proprio. Oggi Tuttosport rimarca il dibattito. Oltre a questa percentuale, nel Decreto si fa riferimento alla distanza dei seggiolini: serve infatti una distanza di almeno un metro fra uno spettatore e l'altro.

E allora? Come spiega il quotidiano piemontese, questo complicherà i piani di quasi tutti gli impianti di Serie A, che potranno godere - stando a queste regole - di poco più del 30 per cento della capienza.

La postilla sulla distanza interpersonale, premierebbe - invece - lo stadio della Juventus. La maggior distanza fra i posti a sedere dello Juventus Stadium, permetterà ai bianconeri di occupare il 50 per cento della capienza del proprio teatro di gara. Mentre San Siro finirebbe inevitabilmente imbottigliato, dovendo ridimensionare i propri piani per conformazione del proprio impianto.

Una presa in giro per molti dirigenti che, in queste ore, stanno facendo partire le prime proteste.