Sensi Inter,rientro in gruppo dopo l'Atalanta: nel mirino c'è il Getafe

Ci sono stagioni in cui la sfortuna ti perseguita e non riesci a rendere come vorresti. Stagioni in cui trovare una quadra è impossibile, finendo di conseguenza per vedere raramente il campo. E' il caso di Stefano Sensi, centrocampista arrivato lo scorso anno dal Sassuolo che dopo un inizio super, si è visto relegato alla tribuna o alla panchina per via dei suoi continui infortuni.

Conte ha dovuto fare a meno di lui per più di metà stagione e alla lunga, il suo contributo sarebbe sicuramente risultato fondamentale in un reparto, il centrocampo, falcidiato dai continui infortuni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista è sempre più sulla via del recupero. Lo staff medico però non ha assolutamente nessuna voglia di correre rischi in quanto l'obiettivo è quello di poterlo avere a disposizione per l'ottavo di finale di Europa League in programma il 5 agosto in Germania contro il Getafe.

Sensi, vittima del quinto infortunio stagionale, dovrebbe rientrare in gruppo dopo il match contro l'Atalanta. In seguito, si proverà a rodare le gambe del giocatore che per via del lungo stop, potrebbe essere vittima di un'altra ricaduta.