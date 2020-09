Sensi Inter, l'ex Sassuolo a segno in Nazionale: superlativo anche Barella

Nel primo incontro valido per la Nations League, l'Italia di Roberto Mancini pareggia 1-1 contro la Bosnia. Dopo un primo tempo non esaltante, nella seconda frazione di gioco, gli "azzurri" dopo aver subito la rete dello 0-1 firmato Dzeko, reagiscono e vanno a segno con Stefano Sensi che dal limite dell'area, grazie anche ad una deviazione, trafigge l'estremo difensore ospite.

Come riportato abbondantemente dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport, chi è riuscito a distinguersi fra tutti è stato Nicolò Barella, il migliore in campo dei ragazzi di Mancini. Autentica risorsa, ha saputo per tutti i novanta minuti di gioco dispensare palloni senza mai risparmiarsi, dimostrando come la sua condizione sia già ottima. Per l'ex centrocampista del Cagliari, nelle pagelle dei maggiori quotidiani sportivi italiani, fioccano 6,5 e 7 ed in fondo, non potrebbe essere altrimenti.

Bene anche Sensi che nonostante la ruggine per via della lunga inattività causa infortunio, è riuscito a destreggiarsi fra le maglie bosniache, disputando tutti i novanta minuti che gli permetteranno adesso di recuperare passo dopo passo il ritmo partita. In campo anche Biraghi sull'out di sinistra, in panchina D'Ambrosio. Tornato anticipatamente alla Pinetina invece Bastoni: per lui un risentimento muscolare da valutare nei prossimi giorni.

Degno di nota, a distanza di tempo, è come l'Inter sia tornata a mettere a disposizione della Nazionale numerosi giocatori, segno di come la dirigenza abbia intenzione di puntare sui giovani italiani. Insomma, è un'Italia sempre più InterNazionale.