Sensi Inter, il centrocampista torna in gruppo: Europa League nel mirino

Archiviata la vittoria di "Marassi", l'Inter da oggi dovrà necessariamente iniziare a preparare l'incontro valido per la 37a giornata di campionato contro il Napoli. A due giornate dal termine della regular season, con i suoi 76 punti in classifica, il club di Via della Liberazione sarà chiamato a difendere con le unghie e con i denti il secondo posto attualmente occupato a più uno sull'Atalanta di Giampiero Gasperini, avversaria dei nerazzurri alla 38a giornata.

Conte però può sorridere non solo per la vittoria ottenuta a Genova ma anche per via del recupero post-infortunio di Stefano Sensi. L'ex centrocampista del Sassuolo, come riportato da Tuttosport, dovrebbe iniziare già da oggi ad allenarsi in gruppo dopo il lavoro personalizzato svolto ieri ad Appiano Gentile. Da parte del giocatore la voglia di ritornare è tanta e non potrebbe essere altrimenti se si considera il suo ennesimo infortunio stagionale datato 13 giugno nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli.

L'obiettivo, ampiamente prevedibile, non è però tanto quello di recuperarlo per il campionato in quanto, averlo al 100 % per l'Europa League, a questo punto della stagione, sarebbe di fondamentale per un resoconto generale degli obiettivi raggiunti e dei progressi. Gli ultimi due incontri validi per la Serie A contro Napoli e Atalanta serviranno quindi per il rodaggio, così da poterlo avere al massimo della condizione il 5 agosto nell'ottavo di finale contro il Getafe.