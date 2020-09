Sensi Inter, alla ricerca del riscatto: Nations League propedeutica

Uno dei reparti che più ha risentito degli infortuni durante la scorsa stagione è stato sicuramente il centrocampo. I nerazzurri ne hanno spesso e volentieri risentito e soprattutto Stefano Sensi, ha dovuto affrontare un calvario infinito condito da ben cinque infortuni. Riscattato dalla dirigenza meneghina per 20 milioni di euro, per l'ex Sassuolo questa sarà la stagione decisiva in quanto sarà chiamato a confermare o ancora a dimostrare quali possano essere le sue potenzialità, infortuni permettendo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore che sarà impegnato in Nations League con la Nazionale , potrebbe tornare ad essere fin da subito protagonista con al contempo Roberto Mancini che potrebbe riconsegnare a Conte un calciatore finalmente integro e pronto a disputare incontri ad un buon livello.

Il tecnico salentino sta cercando di costruire una mediana forte e possente e non caso, l'arrivo più che probabile di Vidal e il sogno Kantè, dimostrano come la fisicità e l'importanza di incursori "finti trequartisti" come appunto il cileno e Barella, possano poi risultare determinanti ai fini della stagione. Al contempo però servirà estro e fantasia che solo giocatori come Eriksen e appunto Sensi potranno apportare al collettivo.

Di certo, da quel maledetto 6 ottobre 2019, data di Inter-Juventus 1-2 ma soprattutto dell'inizio del calvario dell'ex Sassuolo, è passato quasi un anno. Adesso, per Sensi, è arrivato il momento del riscatto.