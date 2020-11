Sensi, Conte spera di recuperarlo in fretta. E l'Inter prende una posizione

Sensi, come spesso accaduto nel corso della passata stagione, è ancora out per infortunio. Un calvario che non sembra avere fine per l'ex centrocampista del Sassuolo. Adduttore, polpaccio, piede, bicipite femorale e ora la coscia sinistra.Tutti infortuni differenti ed una sola costante: Sensi non ha mai disputato sei gare di fila.

Ora la speranza di Conte è di riaverlo dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico continua a puntarci, in quanto lo ritiene ideale per il centrocampo che vorrebbe costruire. Insieme a Vidal e Barella, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe l'ideale, anche se un esperimento del genere non è mai stato fatto, propio a causa delle continue assenze, e di conseguenza non si conosce l'impatto di un simile schieramento sugli equilibri della squadra.

Quello che è certo però scrive la rosea, è che l'Inter continua a puntare sul suo giovane talento.