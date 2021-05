Scudetto, il titolo di oggi della Gazzetta: "Pazzi per l'Inter"

E' pazza di gioia l'Inter. Il club nerazzurro ieri si è laureato campione d'Italia, dopo il pareggio fra Sassuolo e Atalanta. Festeggiamenti che non si vedevano da tempo in giro per Milano.

"Pazzi per l'Inter", il titolo de La Gazzetta dello Sport oggi che immortala, in prima pagina, i tifosi in Piazza Duomo e un bandierone nerazzurro sventolare.

E domani il quotidiano regala il poster dei campioni.