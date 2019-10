Sconcerti, aspra la critica nei confronti di Lukaku. Le parole

Come di consueto Mario Sconcerti nel suo editoriale scritto sulle colonne del Corriere della Sera ha commentato quanto accaduto nella domenica di campionato. ovviamente il focus ha riguardato Inter Juventus, e l'attenzione è stata posta in particolar modo sui due attaccanti.

E se Higuain è stato elogiato, nei confronti di Lukaku ci sono state aspre critiche.

"La differenza l'hanno fatta gli attaccanti. Lautaro Martinez ha pareggiato Dybala, ma Lukaku è scomparso nel paragone con Higuain." Il belga viene definito addirittura un problema per l'Inter, visto che in campo, secondo l'opinionista, non sa cosa fare, e non riesce a contribuire con il suo peso.

In generale la squadra nerazzurra viene considerata come la possibile rivale della Juventus, anche se manca ancora qualcosa, come testimoniato dalle due sconfitte di misura subite questa settimana. Tuttavia la squadra di Conte ieri ha tenuto testa ai campioni in carica, e d essere decisive sarebbero state, secondo Sconcerti, l'assenze di Sensi e il mancato apporto di Lukaku.