Scalvini Inter, l’Atalanta spara alto: due le alternative (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 26/01/2023

Scalvini Inter, nerazzurri alla ricerca del sostituto di Milan Skriniar che sembra ormai sempre più vicino al passaggio al Paris Saint-Germain.

Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe quello di Scalvini dell’Atalanta ma bisognerà fare i conti con la ricca concorrenza e soprattutto con la valutazione di almeno 40 milioni di euro fatta dall’Atalanta.

Scalvini Inter, Djalo e Milenkovic le alternative. Smalling a una condizione

I nerazzurri perderanno molto probabilmente Skriniar a fine stagione e per questo motivo starebbero valutando con calma il suo possibile sostituto. Le alternative al giovane italiano secondo Tuttosport sarebbero principalmente due: Milenkovic della Fiorentina e Djalo del Lille.

Entrambi per caratteristiche sarebbero ideali per il modulo utilizzato da Inzaghi. Nel mirino anche Smalling della Roma che potrebbe arrivare a parametro zero. L’inglese però, secondo il quotidiano torinese, sarebbe soltanto un’alternativa nel caso in cui dovesse andare via De Vrij.