Sassuolo-Inter, le indiscrezioni: riposa Lukaku, Darmian sulla destra (GdS)

Sassuolo-Inter, per Antonio Conte e per tutta l'Inter è un match importante quello di oggi pomeriggio alle ore 15 al Mapei Stadium, che arriva dopo la brutta prestazione contro il Real Madrid in Champions. Stando alle indiscrezioni quest'oggi il mister dovrebbe attuare un po' di turnover e molto probabilmente farà partire dalla panchina Romelu Lukaku. Così apre l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che prova ad ipotizzare sulle scelte dell'allenatore nerazzurro.

Stando al quotidiano molto probabilmente oltre al belga - che verrà sostituito da Alexis Sanchez - dovrebbe riposare anche Hakimi sulla destra lasciando spazio a Darmian dal 1' minuto. La difesa, dopo gli esperimenti contro il Torino, sarà quella "titolare" con Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana riconfermato Gagliardini con Barella e Vidal chiamato al riscatto dopo l'espulsione rimediata nel primo tempo del match di Champions League di mercoledì sera. Sulla sinistra spazio a Perisic dall'inizio.

In attacco spazio alla coppia sudamericana Sanchez-Lautaro. Ancora panchina per Eriksen, ritorna a disposizione Brozovic dopo essere risultato negativo al tampone per il contagio da Covid-19. Con il consueto 3-4-1-2 la probabile dell'Inter dovrebbe essere: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Sanchez, Lautaro.