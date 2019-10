Sassuolo Inter, il migliore è un futuro fuoriclasse. Questo invece il peggiore

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha redatto le pagelle di Sassuolo Inter, giocata ieri. Non ci sono dubbi per quello che riguarda il migliore in campo. Lautaro Martinez si porta a casa un meritato 8, dopo aver messo a segno due reti, essersi procurato un rigore ed aver creato diverse altre occasioni.

Staccati di un voto Lukaku e Candreva, che ottengono 7. 6,5 per Barella e Gagliardini. Sufficienza invece per Handanovic, Skriniar, De Vrij, Brozovic,. Insufficienti Politano e Biraghi, mentre il peggiore con distacco risulta essere Lazaro.

"Entra si fa ammonire, opposizione di burro a Boga che segna. Atteggiamento agli antipodi del Vangelo di Conte".