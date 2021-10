Sassuolo-Inter: divampano le polemiche. "Disastro dell'arbitro"

Sassuolo-Inter: divampano le polemiche sull'arbitro.

"Lascia basiti la decisione di non espellere Handanovic, quasi che Pairetto - internazionale dal 2022 - non volesse sporcare la sua prima virtualmente con le grandi. Doppio contatto (gomito e gamba) fuori dall'area, l'unica cosa che riesce a fare è... fischiare la fine". Non va per il sottile la pagella che il Corriere dello Sport riserva al direttore di gara. Oltre al titolo "Disastro Pairetto" arriva pure il voto (4) a sugellare il commento: "Condizionante. È stato bravo (ma non era difficile) sui due rigori, ma i giocatori non l'hanno mai accettato, proteste continue". Il quotidiano sportivo, a margine, aggiunge: "Handanovic su Defrel, sembra voler evitare il contatto, che invece arriva, doppio: gomito e gamba, l'involontarietà conta zero". Sull'episodio 'chiave' del primo tempo, è poi intervenuto anche l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi: "Si può sbagliare, è andata così e dobbiamo accettare il verdetto" ha detto alla fine della partita. Qui potete trovare la sua intervista integrale.

Il Corriere dello Sport premia come migliore in campo Edin Dzeko: "Al primo pallone toccato - scrive Pietro Guadagno - trova il pareggio. Scatta su lancio di Brozovic e si fa abbattere da Consigli. L'Inter non ne può fare a meno". Il voto è 7,5. Secondo il quotidiano sportivo i peggiori (a tutti voto 5) sono stati invece Denzel Dumfris, Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu e Joaquin Correa. Pietro Guadagno premia invece Simone Inzaghi che, grazie ai quattro cambi in una volta sola, ha ribaltato la partita. Il voto è 7, il commento è: "Rimontare è sinonimo di carattere, ma non può diventare la regola. Azzecca - sottolinea il giornalista - il quadruplo cambio, ma le difficoltà nelle uscite dal basso comincia a essere una costante".

A proposito del migliore in campo, Dzeko. Il bosniaco, a fine gara, si è tolto un macigno dalla scarpa dopo le critiche per la prestazione in Champions League contro lo Shaktar. Qui potete trovare le sue parole.