Sanchez titolare contro la Samp? Intanto l'Inter lavora per trattenerlo

Il match contro il Napoli ha evidenziato un Alexis Sanchez in ottima forma, in grado di svolgere alla perfezione il lavoro chiesto da Antonio Conte alla seconda punta. Secondo il Corriere dello Sport infatti, il cileno sembra decisamente più pimpante di Lautaro Martinez, che contro i partenopei ha dato vita ad una prestazione decisamente sottotono.

Proprio per questo motivo, il Corriere ipotizza un Sanchez titolare insieme a Lukaku contro la Sampdoria. Contro i blucerchiati, l'ex Manchester United ha segnato il suo unico gol in maglia nerazzurra e potrebbe essere un'occasione per ripetersi. Se la forma fisica suggerisce questo, la logica ci dice che difficilmente Conte farà sedere in panchina Lautaro dopo una sola partita, anche perché avrebbe il sapore di una vera e propria bocciatura.

Tornando a Sanchez, l'Inter ha da tempo avviato i contatti con i Red Devils per prolungare la sua permanenza a Milano. L'idea sarebbe quella di un nuovo prestito anche per la prossima stagione, ma c'è da risolvere il problema dell'ingaggio da 15 milioni dell'attaccante. Una soluzione si può trovare, ma il cileno dovrà per forza di cose rinunciare a qualcosa per restare in Italia.