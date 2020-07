Sanchez, ora l'Inter rischia. Un top club ora vuole il cileno a tutti i costi

Sanchez si sta rendendo protagonista di un finale di stagione di altissimo livello. Il cileno è imprescindibile per la squadra di Conte, e si sta lavorando per trattenerlo a Milano. per ora la data del rientro a Manchester è fissata per il 5 agosto, visto che lo United non vuole rinforzare una rivale per la corsa all'Europa League.

Tuttavia riuscire a trattenerlo sarà tutt'altro che semplice. E ora la questione potrebbe essersi complicata ancora di più. Il Manchester City infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe il cileno per la prossima stagione .

E per la società in questione non sarebbe un problema né accontentare i cugini dello United né andare incontro alle richieste del calciatore. Parimenti per Solskjer non sarebbe assolutamente un ostacolo cedere il calciatore proprio ai rivali concittadini, visto che Sanchez non rientra nei suoi piani.