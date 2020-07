Sanchez ora imprescindibile. Trattativa con il Manchester in corso

Sanchez si sta rendendo protagonista in queste gare di prestazioni di altissimo livello, al punto da essere considerato un punto fermo. Ora l'Inter sembra essere fermamente convinta, come riporta il Corriere dello Sport, di trattenere il giocatore anche per la prossima stagione.

Sarà però necessario convincere lo United, anche se l'ostacolo potrebbe essere solo la formula.Il cileno infatti non fa parte dei piani di Solskjaer, e addirittura in caso di partecipazione del Manchester alla prossima Champions l'ingaggio andrebbe a salire.

L'Inter vorrebbe un nuovo prestito anzichè riscattare il cartellino. Affinchè ciò sia possibile però il club inglese dovrebbe continuare ad accollarsi una parte dello stipendio.