Sanchez, numeri superiori a Ronaldo. E l'Inter ora si mangia le mani

Sanchez, cosa sarebbe successo senza l'infortunio di ottobre dopo lo scontro con Cuadrado? Questo è il quesito che si pone la Gazzetta dello Sport, che analizza la situazione dell'attaccante tra presente e futuro. Il cileno si sta rendendo protagonista in questa fase finale di stagione di prestazioni di livello assoluto, e spesso risulta essere il migliore in campo (come ieri).

Nel post covid ha preso parte in ben 8 gol nerazzurri (6 assist e due reti). Solo Ronaldo è stato migliore, ma il portoghese ha tirato molti rigori. L'Inter si mangia le mani per non aver avuto questi giocatore per tutta la stagione, e sta trattando con lo United per l'acquisto a titolo definitivo.

Sarà difficile ma non impossibile. Sanchez si trova bene con Conte e si trova bene nella sua nuova casa, quindi ha tutta l'intenzione di restare anche per la prossima stagione. Per ora la scadenza è fissata per il 5 agosto, data del match di Europa League contro il Getafe.