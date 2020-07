Sanchez, l'Inter trova due strade per il riscatto. Una porta ad uno scambio

Sanchez si sta dimostrando imprescindibile in questa ultima parte di stagione, ragione per la quale l'Inter sta trattando assiduamente con lo United per il riscatto. Il Manchester infatti vorrebbe evitare di lasciare il cileno a Milano fino alla fine dell'Europa League, visto che rischierebbe di rinforzare una diretta concorrente.

Per questa ragione Marotta sta lavorando per l'acquisto a titolo definitivo (o quasi). Secondo il Corriere dello Sport infatti le soluzioni che si stanno studiano sono due. In primis c'è l'ipotesi del prolungamento del prestito, ma stavolta con obbligo di riscatto. Si tratterebbe in sostanza di un acquisto definitivo posticipato alla prossima stagione.

La secondo idea sarebbe quella di uno scambio con Perisic, che non verrà riscattato dal Bayern Monaco. Resta però l'ostacolo dell'ingaggio, di molto superiore ai 10 milioni di euro. marotta vorrebbe spalmarlo in due stagioni. La soluzione potrebbe essere la buonuscita rilasciata dallo United.