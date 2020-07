Sanchez Inter, ora i nerazzurri possono contare sulla Uefa come alleata

Sanchez Inter, continuano senza sosta i contatti tra i nerazzurri e lo United per prolungare il prestito del giocatore cileno almeno fino al termine della stagione, che si concluderà dopo l'Europa League. Ed è proprio questo, come ormai noto, il nodo.

Il Manchester non vorrebbe rischiare di agevolare il compito di una sua diretta concorrente per la vittoria finale del trofeo. Le due squadre infatti potrebbero incontrarsi eventualmente in finale. L'Inter però continua a trattare per tenere il giocatore (e magari prolungare l'accordo anche per la prossima stagione.

E anche la Uefa è schierata in favore dei nerazzurri, dal momento che l'organo europeo spera in una soluzione che garantisca la massima regolarità del torneo. E modificare le rose in corso d'opera potrebbe avere l'effetto di falsare l'esito della stagione.