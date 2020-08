Sanchez Inter, il cileno salta la semifinale di E.League: oggi gli esami

La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha lasciato in eredità ai nerazzurri ottimismo e sensazioni più che positive per il proseguo. L'unica nota negativa è stata quella relativa all'infortunio di Alexis Sanchez il quale, subentrato nella ripresa, ha poi stretto i denti nonostante il suo stato fisico deficitario restando in campo fino al termine.

L'attaccante cileno salterà sicuramente la finale contro lo Shaktar Donetsk ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la speranza è chiaramente quello di recuperarlo per un'eventuale finale il 21 agosto a Colonia. Oggi, non a caso, sono in programma gli esami per comprendere definitivamente l'entità dell'infortunio: se non ci dovesse essere lesione, lo si potrebbe recuperare mentre contrariamente, la sua stagione potrà dirsi conclusa.

Per quanto concerne invece il gruppo Inter, mister Conte ha concesso oggi un giorno libero a tutta la squadra, in maniera tale da poter ricaricare le pile in vista della semifinale di lunedi.