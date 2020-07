Sanchez Inter, Conte rischia la beffa. Niente Europa League per il cileno?

Sanchez si sta dimostrando una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, ma il suo futuro resta incerto, come confermato dalla Gazzetta dello Sport. Inter e Manchester United stanno trattando, ma al momento non c'è ancora un accordo per il prolungamento del prestito.

Quindi, stando alla situazione attuale, il giocatore dovrà tornare in Inghilterra dopo il 5 agosto. Questo significa che Conte lo avrebbe a disposizione solo per il match contro il Getafe, mentre per tutto il resto dell'Europa League dovrà fare a meno della sua seconda punta.

Futuro incerto quindi, con l'Inter che vorrebbe provare a trattenere Sanchez non solo per questa stagione, am anche per la prossima, magari rinnovando il prestito (soluzione per ora non gradita al club di Manchester).