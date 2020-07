Sanchez Inter, colpo di scena: lo United apre ad un suo ritorno

Il Manchester United cambia idea e lo fa per certi versi a sorpresa. I "Red Devils", contrariamente a quanto affermato negli ultimi mesi, avrebbero aperto ad un ritorno in Inghilterra di Alexis Sanchez. E' quanto si legge dalla versione online del Daily Star che argomenta il tutto sostenendo come il club inglese abbia voglia di dare una nuova chance all'attaccante cileno.

Sanchez però, dal canto suo, non ha assolutamente voglia di ritornare in Inghilterra in quanto a Milano, sponda nerazzurra, sente tutta la fiducia della società e dei suoi compagni di squadra. Se la situazione non dovesse cambiare, si andrebbe quindi ad un muro contro muro con entrambe le parti decise a non cambiare idea.

Sempre secondo quanto riportato dal tabloid inglese, l'Inter sarebbe disposta a trattenere l'ex Barcellona a Milano con un investimento di circa 30 milioni di sterline, approfittando al contempo di una sensibile riduzione dell'ingaggio promossa dallo stesso giocatore per venire incontro alle esigenze della "Beneamata". Di certo, ad oggi, resta il fatto che trattare con i "Red Devils" non sarà assolutamente facile: la dirigenza, di conseguenza, sarà chiamata ad un compito molto arduo che vedrà la pazienza come ingrediente fondamentale.